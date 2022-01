Un pilote d'un avion sauvé in extremis avant le passage d'un train

Dimanche 9 janvier 2022 à Los Angeles, en Californie, un homme s'est crashé sur une voie ferrée aux commandes d'un petit avion juste après son décollage de l'aérodrome de Whiteman. Des policiers sont alors intervenus et ont sauvé la vie du pilote en l'extirpant, in extremis, de l'appareil juste avant que celui-ci ne soit violemment percuté par un train. Transporté à l’hôpital, le pilote souffre de coupures et d'ecchymoses mais est dans un état stable. Dans le train, personne n'a été blessé.

