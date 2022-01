Vidéo : Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la police avant le passage d'un train (États-Unis) Posté par THSSS

Des policiers sauvent la vie d'un homme en l’extirpant de son petit avion crashé sur une voie ferrée juste avant le passage d'un train à Los Angeles, en Californie.



Vidéo (18s) : Un pilote d'un avion sauvé in extremis avant le passage d'un train





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 855 Karma: 3366 Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... 2 Roh le timing ! Quel bol !

Il cherchait à faire un combo accident de train / accident d'avion ?



Il cherchait à faire un combo accident de train / accident d'avion ? Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 317 Karma: 1219 Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... 4



Aux dernières nouvelles le pilote se porte bien et remercie chaleureusement les policiers. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1675 Karma: 3081 Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... 0 Je crois qu'on a le titre le plus WTF de 2022 pour l'instant. Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 899 Karma: 1839 Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... 1 @ThomGamer Faut juste rajouter qu'il finit cul nu est c'est ok pour l'année entière. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1032 Karma: 3632 Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... 1

@Bricci

Roh le timing ! Quel bol !



Il cherchait à faire un combo accident de train / accident d'avion ?



dans son malheur, il a de la chance: il aurait très bien pu éclater une canalisation d'eau pendant le crash! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 855 Karma: 3366 Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... 1 zoneh Ou se coincer la tête dans une grille d'arbre...



Ou se coincer la tête dans une grille d'arbre... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2733 Karma: 6949 Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... 0



https://www.youtube.com/watch?v=cuy0CQJ6YvI&t=10s sous cet angle , on réalise encore plus que c'est pas passé très loin du drame ... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1032 Karma: 3632 Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... 0

@Bricci

Maurice Bialès





Maurice Bialès Citation :Maurice Bialès maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 177 Karma: 720 Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... 0 Heureusement que son fils était parti en vacances faire du ski!!! Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 605 Karma: 230 Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... 0 Comme quoi vaut mieux être dans un petit avion que dans un télésiège exoskeleton Je suis accro Inscrit le: 10/7/2013 Envois: 895 Karma: 1154 Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... 0 Sans compter le carburant qui pisse de l'aile... Vache ! une vraie scène de film °__O Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 103 Karma: 496 Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... 0 Ca me rappelle lorsque je donnais des cours de premiers secours, j'expliquais qu'il ne fallait JAMAIS déplacer un blessé/traumatisé.



Et il y a un gars qui fait son malin, et qui a demandé 'jamais?... jamais?'

- je répondais 'Non jamais !'

-Même lorsqu'il est sur un passage à niveau et qu'un train fonce sur lui?



Je suis heureux d'avoir enfin vu cette vidéo qui permet de faire comprendre le 'JAMAIS' sauf si une menace plus urgente pèse sur la victime! n666eo Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 50 Karma: 66 En ligne ! Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... Re: Un pilote d'un avion sauvé in extremis par la po... 0 1 - les chances d'une panne moteur sur un avion certifié : très très faibles.

2 - les chances de survie sur une telle panne juste après le décollage dans le bassin de Los Angeles : excessivement faibles

3 - le chances de finir sur un passage à niveau sur une voie ferrée : incalculables...

4 - les chances qu'un train y passe dans les minutes qui suivent : là il faudrait voir la fréquentation de cette ligne, mais ça doit pas chercher très loin non-plus...

5 - les chances d'être sorti in extrémis de l'avion avant que le train ne le percute : c'est même plus drôle...



Le tout cumulé, ce gars ridiculise le gars sur le télésiège sans forcer côté statistiques...