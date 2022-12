Tentative d'étranglement dans une usine chinoise

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Dans une usine en Chine, un employé tente d'étrangler son collègue dans l'indifférence générale. La scène a été filmée par une caméra de surveillance qui filmait une ligne de production. On peut voir une personne essayer d'étrangler son collège en serrant une corde à son cou sans que personne ne réagisse, pensant à une blague. Au bout de longues secondes, un employé en habit rose (qui se semble être un supérieur), demande à un employé en bleu de faire quelque chose. Et c'est à partir de ce moment que plusieurs employés vont réagir et réussir à les séparer.

chine etranglement ouvrier usine