Vidéo : Le salarié d'une usine chinoise essaie d'assassiner un collègue en l'étranglant Posté par -Flo-

Un salarié d'une usine chinoise essaie d'assassiner un collègue devant tout le monde, en l'étranglant.



- Oh ! Venez voir, Pascal est en train d'assassiner Jean-Claude.

- Encore ?

- Il met du temps, non ?

- On lui dit d'arrêter ou pas ?

- Pardon, j'ai besoin d'accéder à ce truc.

- Oups, désolé. T'as posé ton lundi toi au fait ?





Vidéo (1mn33s) : Tentative d'étranglement dans une usine chinoise





Vidéo : Les SUV ne vont pas à la fourrière Vidéo : Une femme se fait renverser par deux voitures dans l'indifférence générale (Chine) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5718 Karma: 8856 Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 5

@Bricci

Les gars, vite, il est urgent de ne rien faire !

Surréaliste…

En verite la personne en rose est intervenue car le rendement baissait...

@Bricci

Les gars, vite, il est urgent de ne rien faire !

Surréaliste…

En verite la personne en rose est intervenue car le rendement baissait... Citation :En verite la personne en rose est intervenue car le rendement baissait...

25 commentaires Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 7131 Karma: 18773 En ligne ! Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 2 Ils sont tendus chez les Schtroumpfs en ce moment! C'est à cause de leur politique zéro Schtroumpf? BobdOclande Je m'installe Inscrit le: 17/10/2017 Envois: 318 Karma: 958 Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 3 J'ai l'impression que même la victime reste indifférente... CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17392 Karma: 25185 Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 0

Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1779 Karma: 1178 Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 0 C'est quoi ce pays de malade, ils sont en train de perdrent tout humanité j'ai l'impression.



Quelqu'un meurt dans l'usine ? fait rien, il y en a 2000 qui attendent dans la salle d'attente pour le remplacer. Moustache Je m'installe Inscrit le: 4/10/2022 Envois: 197 Karma: 100 En ligne ! Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 3 Une victime qui ne se débat pas, un assassin dans une position incongrue, une corde invisible sous les plis de la combi... Peuvent expliquer ce manque de réactivité, le temps de comprendre ce qu'il se passe.

On se calme PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 237 Karma: 619 Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 0

@LeFreund

Ils sont tendus chez les Schtroumpfs en ce moment! C'est à cause de leur politique zéro Schtroumpf?



la schtroumpfette y a succombé et étant anti-LGBT en chine, schtroumpf grognon à voulu éliminer schtroumpf coquet ! Citation :la schtroumpfette y a succombé et étant anti-LGBT en chine, schtroumpf grognon à voulu éliminer schtroumpf coquet ! Juans Garçon un Pastis Inscrit le: 8/2/2019 Envois: 51 Karma: 235 Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 2



T’as pas dit d’zip ! Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5718 Karma: 8856 Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 4 - decrivez moi l assassin!

-il portait une salopette bleue et une cagoule.. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1370 Karma: 4008 Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 2 Vous en avez pas fini avec les blagues sur les schtroumpfs ? ^^

Vous en avez pas fini avec les blagues sur les schtroumpfs ? ^^

En tout cas vu la violence de l'agression, ça va lui laisser un sacré bleu. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 608 Karma: 2325 Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 0 On leur dit surtout " arrêtez de faire mumuse et retournez bosser"

Surréaliste… LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 576 Karma: 921 Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 0 euuuuh, je comprend presque rien,



edit : Ah si ok, il voulait pas voir un cadavre



bon beh il reste plus que tout le reste Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5718 Karma: 8856 Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 5

@Bricci

Les gars, vite, il est urgent de ne rien faire !

Surréaliste…

En verite la personne en rose est intervenue car le rendement baissait... Citation :En verite la personne en rose est intervenue car le rendement baissait... FouTaquin Je m'installe Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 182 Karma: 354 En ligne ! Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 0 Publication en cours

La vidéo sera bientôt disponible, essayez d'actualiser la page.



La Chine a fait retirer la vidéo partout dans le monde? Citation :La Chine a fait retirer la vidéo partout dans le monde? Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 1034 Karma: 1237 Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 0

@Angeus

C'est quoi ce pays de malade, ils sont en train de perdrent tout humanité j'ai l'impression.



Quelqu'un meurt dans l'usine ? fait rien, il y en a 2000 qui attendent dans la salle d'attente pour le remplacer.



On a exactement les mêmes phénomènes de passivité chez nous aujourd'hui, quand tu sais les emmerdes que la justice peut te mettre sur le dos si tu t'interposes/ce que tu risques, quand tu vois 2 personnes se battre, tu passes ton chemin... Citation :On a exactement les mêmes phénomènes de passivité chez nous aujourd'hui, quand tu sais les emmerdes que la justice peut te mettre sur le dos si tu t'interposes/ce que tu risques, quand tu vois 2 personnes se battre, tu passes ton chemin... LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 576 Karma: 921 Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 0 Nefro faut pas trop se plaindre, on a le droit de se débattre nous

mais pas le droit de mourir, la bas c'est obligatoire faut pas trop se plaindre, on a le droit de se débattre nous LikeAvirgin Je m'installe Inscrit le: 9/11/2015 Envois: 170 Karma: 208 Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 1 LeFreund le grand schtroumpf dit toujours qu'il faut bien se tenir en son absence.



le grand schtroumpf dit toujours qu'il faut bien se tenir en son absence. SeigneurBelial Je viens d'arriver Inscrit le: 4/10/2013 Envois: 21 Karma: 80 Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 0 @BobdOclande Parce que c'est dans les films qu'on peux se débattre pendant 5 minutes pendant qu'on se fait étrangler.

En réalité, c'est très rapide de ne plus pouvoir réagir ...



ça m'est déjà arrivé, j'ai même pas eu le temps de dire "arrête je ne peux plus respirer" que je suis tombé dans les vapes ... oki_doki Je m'installe Inscrit le: 29/8/2014 Envois: 213 Karma: 152 En ligne ! Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 0 j'ai cliqué sans prêté attention au titre, j'étais pas prêt à voir une situation comme celle-là...

même dans un jeu vidéo, la scène serait incongrue...

comment ces personnes peuvent elles ne pas réagir ???? Khalul Je m'installe Inscrit le: 13/9/2010 Envois: 197 Karma: 156 Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 0

@Nefro

Citation :

@Angeus

C'est quoi ce pays de malade, ils sont en train de perdrent tout humanité j'ai l'impression.



Quelqu'un meurt dans l'usine ? fait rien, il y en a 2000 qui attendent dans la salle d'attente pour le remplacer.



On a exactement les mêmes phénomènes de passivité chez nous aujourd'hui, quand tu sais les emmerdes que la justice peut te mettre sur le dos si tu t'interposes/ce que tu risques, quand tu vois 2 personnes se battre, tu passes ton chemin...

Oula, tu parles sans doute sans connaître la loi toi ! Citation :Oula, tu parles sans doute sans connaître la loi toi ! Non-assistance à personne en danger arckadia Je m'installe Inscrit le: 14/3/2010 Envois: 198 Karma: 71 Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 0 Du coup Koreus devient encore plus gore pour diffuser la video d'un mec qui meurt en gros plan et en plus ! en article ??? allo sans déconer les mecs revenez sur terre la !!! c'est quoi cette connerie oki_doki Je m'installe Inscrit le: 29/8/2014 Envois: 213 Karma: 152 En ligne ! Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 0



en fait c'est une partie among us !

S'ils ne trouve pas l'imposteur sur ce coup, je comprend plus rien

c'est tellement ahurissant qu'on préfère le commenter avec humour...en fait c'est une partie among us !S'ils ne trouve pas l'imposteur sur ce coup, je comprend plus rien broko Je m'installe Inscrit le: 15/2/2011 Envois: 322 Karma: 355 En ligne ! Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 0 Un petit âme sensible s'abstenir non ? Bon je sais y'a assassiner dans le titre mais je pensais voir un mec qui attrape un autre avec ses mains après un excès de rage, pas un move prémédité digne d'hitman avec un mec proche de la mort qui convulse après quelques secondes. sha-rity Je viens d'arriver Inscrit le: 22/4/2021 Envois: 9 En ligne ! Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 0 C'était pourtant précisé dans l'offre d'emploi :



Pour notre usine, cherchons ouvrier résistant bien à la pression. pakereth Je m'installe Inscrit le: 26/7/2014 Envois: 377 Karma: 401 En ligne ! Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... Re: Le salarié d'une usine chinoise essaie d'as... 0 je pencherais plutôt que cela semble tellement surréaliste a cet endroit pour ses personnes que celles ci se retrouvent en plein effet du témoin (ou effet spectateur )

