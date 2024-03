The Tunnel Ultra, une course de 320 km dans le noir

La Tunnel Ultra est une course d’ultramarathon extrême qui se déroule dans le Combe Down Tunnel, situé à Bath, dans le Somerset, au Royaume-Uni. Voici les détails de cette épreuve unique : Distance : Les participants doivent parcourir 200 miles (environ 321 kilomètres) à l’intérieur du tunnel. C’est le tunnel piétonnier le plus long du Royaume-Uni. Conditions : La course se déroule dans l’obscurité totale entre 23h et 5h du matin. À d’autres moments, un éclairage de faible intensité est en place. Parcours : Les coureurs effectuent des aller-retour dans le tunnel, ce qui signifie qu’ils courent environ 100 fois d’un bout à l’autre du tunnel, soit un total de 200 passages. Cela fait de cette course l’ultramarathon souterrain le plus long jamais réalisé, avec 99 % du parcours effectué sous terre. Checkpoint : Un point de contrôle est situé à l’extrémité sud du tunnel. Durée : Les participants ont 55 heures pour terminer la course. Équipement : La course est très basique, sans abri ni zone de repos. Le point de contrôle propose uniquement de l’eau, du coca et des collations emballées individuellement (barres, gâteaux, gels, etc.). Les coureurs doivent apporter leur propre tasse ou bouteille pour boire. Règles : Pas de remboursement, pas de report. Les coureurs ne doivent pas participer s’ils se sentent malades ou présentent des symptômes de la Covid-19. Pas d’écouteurs, pas de bâtons, pas de support extérieur. Le tunnel est ouvert au public et utilisé par des cyclistes, donc la course doit se faire à gauche et les règles du tunnel doivent être respectées. Le port d’un gilet réfléchissant est obligatoire. Une lampe frontale doit être portée pendant les heures sombres. Un sifflet et un téléphone doivent être emportés. Un petit sac étanche peut être laissé à vos risques et périls dans la zone de bagages. Les participants doivent atteindre 100 miles (environ 160 km) en 27 heures et 30 minutes pour ne pas être disqualifiés.

angleterre course marathon noir tunnel ultra