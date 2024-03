Vidéo : The Tunnel Ultra, courir 320 km dans un tunnel dans le noir Posté par CrazyCow

Ca vous dit de faire 320 km à pied dans un tunnel dans le noir ? Si oui, la course The Tunnel Ultra est faite pour vous



Vidéo (14mn1s) : The Tunnel Ultra, une course de 320 km dans le noir





Auteur Conversation Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 786 Karma: 2453 Re: The Tunnel Ultra, courir 320 km dans un tunnel dans l... Re: The Tunnel Ultra, courir 320 km dans un tunnel dans l... 1

Je peux comprendre le principe de dépassement de soit de manière générale, mais à ce stade, c'est juste du masochisme Je suis déjà tombé sur cette vidéo.Je peux comprendre le principe de dépassement de soit de manière générale, mais à ce stade, c'est juste du masochisme Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 397 Karma: 1591 Re: The Tunnel Ultra, courir 320 km dans un tunnel dans l... Re: The Tunnel Ultra, courir 320 km dans un tunnel dans l... 3 La miniature on dirait un mélange entre celle de half Life et Breaking Bad, ca en dit long sur la nature de cette course! Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 486 Karma: 745 Re: The Tunnel Ultra, courir 320 km dans un tunnel dans l... Re: The Tunnel Ultra, courir 320 km dans un tunnel dans l... 0 Franchement, le seul truc qui me retient de le faire, c'est le règlement qui à l'ai trop casse couilles. CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 18922 Karma: 29643 Re: The Tunnel Ultra, courir 320 km dans un tunnel dans l... Re: The Tunnel Ultra, courir 320 km dans un tunnel dans l... 0 Sans même parler du fait d'être en plus désorienté, se dire que l'homme est capable de parcourir 320 km quasiment sans dormir est une prouesse que je trouve incroyable. Ça représente presque Paris / Rotterdam en ligne droite. En plus ici le sol est toujours plat, donc ce sont toujours les mêmes muscles qui travaillent… Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.