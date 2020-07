Troller les joueurs de Finger on the App avec Siri

Lecteur : Koreus Twitter Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Une compilation de streamers qui se font troller par des followers pendant qu'ils participent à Finger on the App, un jeu dont le but est de garder un doigt appuyé sur l’écran de son smartphone le plus longtemps possible, sans la moindre interruption, afin de gagner 25 000 $. Certains followers ont une idée totalement machiavélique : utiliser des pseudos qui se prononcent Siri. Ainsi, lorsqu'un streamer salue le follower à haute voix, l'assistant Siri de son iPhone se lance et la partie de Finger on the App est alors interrompue.

app finger jeu-video siri stream troll