Vidéo : Comment troller les joueurs de Finger on the App avec Siri Posté par Koreus

Des streamers du jeu « Finger on the App » ont été trollés par des followers qui se sont appelés phonétiquement Siri afin d'interrompre la partie.





Vidéo (1mn48s) : Troller les joueurs de Finger on the App avec Siri





Vidéo : Knossi ouvre un colis surprise sur Twitch Vidéo : Un streamer demande à des manifestants de retourner un camion (Instant Regret) Vidéo : Un joueur effrayé en plein stream d'un jeu d'horreur Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires -JoJo- Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2007 Envois: 4693 Karma: 1634 Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... 8 C'est ça que c'est devenu internet?



Regarder des gens en live avec un doigt posé sur un smartphone pendant des heures?



Voilà, je suis officiellement vieux grâce à cette phrase.

CaptainBro Je m'installe Inscrit le: 20/9/2012 Envois: 154 Karma: 109 Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... 2 Je comprend pas le principe du jeu, et comment ont peut financer un tel jeu DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 630 Karma: 844 Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... 1 Bonne appli pour motiver les gens à se sortir enfin les doigts du c.. -JoJo- Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2007 Envois: 4693 Karma: 1634 Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... 8 C'est ça que c'est devenu internet?



Regarder des gens en live avec un doigt posé sur un smartphone pendant des heures?



Regarder des gens en live avec un doigt posé sur un smartphone pendant des heures? AymericCaron Je viens d'arriver Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 13 Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... 0

@DarkCasimir

Bonne appli pour motiver les gens à se sortir enfin les doigts du c..

... pour les mettre sur l'écran ! Citation :... pour les mettre sur l'écran ! roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1037 Karma: 2887 Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... 2 On a trouvé encore plus con que Cookie Clicker...

C'est vraiment dommage quand on sait ce que le jeu vidéo peu offrir (Final Fantasy, Bioshock, Ori, The Witcher...) ^^'

Mais j'avoue c'est du beau trolling, simple et propre:p SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 162 Karma: 243 Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... 0 Je ne vois pas trop l'intérêt de regarder des types jouer durant des heures (surtout celui aux oreilles de chat qui a l'air blasé) ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 719 Karma: 994 Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... 0 Mais du coup c'est réservé aux streamers ? Non car sinon je colle une knacki à mon écran et je gagne les 25000$ !!



Edit : ah ok ça bouge un peu, du coup faut mettre la knacki sur un chassis avec une camera qui le fait bouger selon les besoins, ça doit être réalisable avec un peu d'intelligence artificielle ! CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14164 Karma: 17230 Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... 1

@CaptainBro

Je comprend pas le principe du jeu, et comment ont peut financer un tel jeu



Je crois que pour comprendre il faut que tu regardes une vidéo de Mr. Beast (Youtubeur à l'origine de cette appli) :





Would You Rather Have $100,000 OR This Mystery Key?



Perso ça me désole que ce genre de contenus fassent autant de vues quand d'autres chaînes créatives mériteraient beaucoup plus... Citation :Je crois que pour comprendre il faut que tu regardes une vidéo de Mr. Beast (Youtubeur à l'origine de cette appli) :Would You Rather Have $100,000 OR This Mystery Key?Perso ça me désole que ce genre de contenus fassent autant de vues quand d'autres chaînes créatives mériteraient beaucoup plus... gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2091 Karma: 1664 Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... 1

@AymericCaron

Citation :

@DarkCasimir

Bonne appli pour motiver les gens à se sortir enfin les doigts du c..

... pour les mettre sur leurs écrans !



Ne plus jamais toucher un écran tactile qui n'est pas le mien. Plus jamais ... Citation :Ne plus jamais toucher un écran tactile qui n'est pas le mien. Plus jamais ... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3478 Karma: 14355 Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... 1 @-JoJo- Déjà le streaming à la base je pige pas, mais alors là on dépasse les bornes.



Si un streamer est assez con pour streamer quelque chose d'aussi naze, à mon avis il mérite de se faire troller. Au moins ça rend son truc intéressant. AymericCaron Je viens d'arriver Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 13 Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... 1 @CrazyCow Ah oui c'est quand même complètement débile mais bon pas bien différent des jeux télévisés du style Le Bigdil... nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1128 Karma: 1716 Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... 0 Hey Siri, why did Reckful kill himself? dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1447 Karma: 6064 Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... 0

@ThomGamer

Mais du coup c'est réservé aux streamers ? Non car sinon je colle une knacki à mon écran et je gagne les 25000$ !!



Edit : ah ok ça bouge un peu, du coup faut mettre la knacki sur un chassis avec une camera qui le fait bouger selon les besoins, ça doit être réalisable avec un peu d'intelligence artificielle !



Le jeu consiste en une unique partie (en cours actuellement) avec une date de lancement commune à tous. Il ne permet qu'une seule participation par personne.

Pas d'essais/erreurs possible, pas de préparation préablable. Citation :Le jeu consiste en une unique partie (en cours actuellement) avec une date de lancement commune à tous. Il ne permet qu'une seule participation par personne.Pas d'essais/erreurs possible, pas de préparation préablable. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 719 Karma: 994 Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... 0 CrazyCow



Citation : Cependant, ses vidéos sont restées dans l'obscurité relative - avec une moyenne d'environ mille vues chacune - jusqu'à la sortie de sa vidéo de 2017 « Je compte jusqu'à 100 000 » qui « a gagné des dizaines de milliers de vues en seulement quelques jours ».



Et c'est ainsi que tout a commencé !



Je sais pas trop quoi en penser du coup... Par contre dans la vidéo que tu donnes, c'est des abonnés et ses potes aussi ? Car le mec qui perd 10 000$ j'ai du mal à y croire. Citation :Et c'est ainsi que tout a commencé !Je sais pas trop quoi en penser du coup... Par contre dans la vidéo que tu donnes, c'est des abonnés et ses potes aussi ? Car le mec qui perd 10 000$ j'ai du mal à y croire. Bargeau Je m'installe Inscrit le: 6/3/2005 Envois: 322 Karma: 50 Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... 0 @ThomGamer

Clair je suis sur que je trouve également une alternative.

Vraiment curieux de savoir s il faut être filmer h24 ou pas. LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3265 Karma: 751 Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... 1

@CrazyCow

Citation :

@CaptainBro

Je comprend pas le principe du jeu, et comment ont peut financer un tel jeu



Je crois que pour comprendre il faut que tu regardes une vidéo de Mr. Beast (Youtubeur à l'origine de cette appli) :





Would You Rather Have $100,000 OR This Mystery Key?



Perso ça me désole que ce genre de contenus fassent autant de vues quand d'autres chaînes créatives mériteraient beaucoup plus...



Citation : raikko2 Je suis accro Inscrit le: 29/5/2013 Envois: 652 Karma: 266 Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... 0 C'est obscur pour moi ce principe de gain sur youtube. Ce doit être le même principe qu'une tombola où une participation financière (qui finance tout ou partie du lot) est demandée.



Les grosses boîtes aussi, pour se faire de la pub, mettent en lot (par exemple un concessionnaire) une voiture. 10 personnes touchent une voiture et le dernier qui enlève sa main la gagne (comme dans un épisode de Maclolm où Loïs tente).



Ici, mis à part la pub youtube (qui ne rémunère plus tant que ça), le placement de produits et/ou une participation, je ne vois pas comment on peut proposer 25000 dollars comme gain sans sponsors. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3611 Karma: 5360 En ligne ! Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... 0 "Are you fucking kinding me?" Littéralement "m encules tu en te moquant de moi"...pour un puriste comme moi qui pense que la sodomie est le don de soi a un autre, dans le respect de l integrite morale et physque, je trouve ca blessant. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14164 Karma: 17230 Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... Re: Comment troller les joueurs de Finger on the App avec... 0

@raikko2

Ici, mis à part la pub youtube (qui ne rémunère plus tant que ça), le placement de produits et/ou une participation, je ne vois pas comment on peut proposer 25000 dollars comme gain sans sponsors.



Je te renvoie à son profil sur

Avec des revenus de l'ordre du million de dollars par mois en publicités YouTube uniquement, tu peux offrir $25,000 à tes abonnés, c'est un très bon investissement.



Quand t'en a rien a foutre de perdre du temps , t'en aurait rien a foutre pour en perdre plus.