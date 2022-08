Vegeta dans Fortnite

Le personnage Vegeta est arrivé dans Fortnite et il a bien changé depuis l'époque Dragon Ball. Vegeta est un redoutable guerrier Saiyen dans le manga Dragon Ball. Il est décrit comme quelqu'un de fier , puissant, et obsédé par le combat. Mais cela n'a plus l'air d'être le cas dans le jeu Fortnite.

ball dragon fortnite jeu-video personnage vegeta