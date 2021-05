Venom : Let There Be Carnage (Trailer)

Sony Pictures vient de dévoiler la bande-annonce du film de super-héros américain « Venom : Let There Be Carnage », réalisé par Andy Serkis et dont la sortie en salles est prévue pour le 20 octobre 2021. Venom est confronté à Cletus Kasady, un tueur en série qui, à la suite d'une rencontre avec un symbiote rouge, devient Carnage.

bande-annonce carnage trailer venom