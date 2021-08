Venom : Let There Be Carnage (Trailer #2)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Sony Pictures vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce du film de super-héros américain « Venom : Let There Be Carnage », réalisé par Andy Serkis et dont la sortie en salles est prévue pour le 20 octobre 2021. Environ un an après avoir affronté Riot, Eddie Brock « cohabite » toujours avec le symbiote Venom. Alors qu'il tente de relancer sa carrière de journaliste d'investigation, Eddie se rend en prison pour interviewer le tueur en série Cletus Kasady, mais il ignore que ce dernier est lui aussi l'hôte d'un symbiote, Carnage.

bande-annonce trailer venom