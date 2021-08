Vidéo : Une nouvelle bande-annonce du film « Venom : Let There Be Carnage » Posté par Skwatek

Une nouvelle bande-annonce du film « Venom : Let There Be Carnage » dont la sortie en salles est prévue pour le 20 octobre prochain.



Vidéo (2mn35s) : Venom : Let There Be Carnage (Trailer #2)





Bloodyfox Je m'installe Inscrit le: 7/3/2014 Envois: 478 Karma: 298 Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Venom : Let Ther... 0 J'ai été voir le premier ben j'irai pas voir le 2e ... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2590 Karma: 6295 Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Venom : Let Ther... 1 @Bloodyfox je suis allé voir , ça pique vraiment là , désolé ... MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1609 Karma: 2808 Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Venom : Let Ther... 0 La bande annonce nous offre un aperçu d'un festival d'effets spéciaux ratés. GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 252 Karma: 531 Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Venom : Let Ther... 0 J'espère que le monstre a pris un Tictac car il ouvre sa grande gueule en permanence... Captp Je viens d'arriver Inscrit le: 16/6/2020 Envois: 24 Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Venom : Let Ther... 0 *hâte* vivement le 3!! odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1450 Karma: 1322 Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Venom : Let Ther... 0 ça donne tellement pas envie d'aller le voir

honnêtement, y'a pas UN film de super héro à venir qui me donne envie. A part la série The Boys sur Amazon Prime.

Faudrait que le monde du cinéma se renouvelle un peu: on a eu la période extra terrestre, la période apocalypse, la période zombies... faudrait que la période super-héro laisse place à autre chose... vite UnPeon Je suis accro Inscrit le: 5/1/2015 Envois: 1156 Karma: 2086 En ligne ! Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Venom : Let Ther... Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Venom : Let Ther... 0 Ce qui est bien avec une B.A Marvel c'est que toutes les vannes sont dedans, ainsi que les meilleurs FX, et également la trame principale du scénario, du coup ça évite de faire l'erreur de claquer du fric pour aller voir ce navet en salle, ni même de se l'infliger en streaming.



Ce phénomène Marvel m'étonnera toujours, les gars produisent les mêmes films insipides à la chaîne depuis 20 ans, ils se sabotent eux même en révélant tout dans des B.A à rallonge et pourtant ça continue de cartonner. Le public Marvel est vraiment à part.