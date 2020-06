We're on your side !

Lecteur : Koreus Twitter Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Dans une ville aux États-Unis, un homme dans son appartement montre son soutien à des manifestants qui passent sous sa fenêtre en levant son pouce. La réponse ne se fait pas attendre et les manifestants lui jettent des pierres dans sa fenêtre. Les occupants de l'appartement leur crient « We're on your side » (Nous sommes avec vous / On est du même coté) mais cela ne change rien.

fenetre jet manifestant pierre pouce