Vidéo : Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous sa fenêtre Posté par Koreus

Dans une ville aux États-Unis, un homme dans son appartement montre son soutien à des manifestants en levant son pouce.



Vidéo (25s) : We're on your side !





Sur le même sujet :

Vidéo : Un streamer demande à des manifestants de retourner un camion (Instant Regret) Vidéo : Un émeutier livré à la police par les manifestants Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires kermit Je m'installe Inscrit le: 23/5/2005 Envois: 130 Karma: 351 Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 6 Je ne suis pas un pro en orthographe (loin de là même) mais sans déconner "pousse" ???? Et dans le titre en plus ? Au secours !

22 commentaires Auteur Conversation Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 321 Karma: 470 Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 0 zoynot Je suis accro Inscrit le: 10/1/2015 Envois: 593 Karma: 538 Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 3 J'suis de vot' côté en jouant en beer pong dans mon appart' tranquilou.

Autant fermer sa gueule. Newfag Je m'installe Inscrit le: 22/6/2010 Envois: 199 Karma: 202 Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 3 "We're on your side"... Je suis pas sûre qu'ils soient exactement de leurs côtés...vu que c'est des casseurs. Mr-Madness Je m'installe Inscrit le: 15/10/2015 Envois: 434 Karma: 372 Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 3 ils ont pas pensé que c'était un autre doigt par hasard ? Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 30434 Karma: 8850 Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 2 @Mr-Madness c'est fort possible Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3429 Karma: 14112 Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 2 Est-ce que c'était son vrai pouce ? Milot J'aime glander ici Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 5705 Karma: 3511 Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 1 Des fois, il faut rien pour rompre la glace. guzzy Je viens d'arriver Inscrit le: 14/4/2011 Envois: 57 Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 2 Je pense que c'était pour dire que la musique était pourrie Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8069 Karma: 19912 En ligne ! Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 1 -We're on your side !!!

-vas-y casse un truc pour voir ?... kermit Je m'installe Inscrit le: 23/5/2005 Envois: 130 Karma: 351 Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 6 Je ne suis pas un pro en orthographe (loin de là même) mais sans déconner "pousse" ???? Et dans le titre en plus ? Au secours ! Tartothon Je viens d'arriver Inscrit le: 14/11/2016 Envois: 24 Karma: 66 Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 2 C'était justement pour briser cette barrière les empêchant d'être du même côté qu'ils ont agi comme ça . Non ? :^() arndm_usr Je viens d'arriver Inscrit le: 11/9/2018 Envois: 7 Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 3 @kermit Fait gaffe, quand tu relèves ce genre de truc y'a risque de se faire traiter de nazi. Alors bon, ne les pouce pas trop à la faute. mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 5834 Karma: 1282 Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 0 Ouf aucun verre n’a bougé Windorias Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2014 Envois: 94 Karma: 79 Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 0 @zoynot

Tu as le cerveau à l'envers Ceriug Je m'installe Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 479 Karma: 541 Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 1 kermit @Tartothon

Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 539 Karma: 688 Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 0 @Koreus Il lève son pou c e à des manifestants qui passe nt sous sa fenêtre.



Au lieu de censurer des commentaires humoristiques, relis-toi ^^ Nertios Je viens d'arriver Inscrit le: 20/5/2010 Envois: 73 Karma: 73 En ligne ! Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 1 Il lève son pou c e à des manifestants qui passe nt sous sa fenêtre.

Il lève son pou nt e à des manifestants qui passe c sous sa fenêtre ?



Je ne comprends pas... Citation :Il lève son poue à des manifestants qui passesous sa fenêtre ?Je ne comprends pas... Marsu_Xp La loi c'est moi Inscrit le: 29/8/2004 Envois: 11592 Karma: 549 Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 0 ... Lui qui voulait briser la glace... Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 290 Karma: 718 Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 1 normal, il filmait à la vertical Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4959 Karma: 4686 Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 0 kermit

C'est une pub pour "pousse mousse".

C'est une pub pour "pousse mousse". pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6135 Karma: 1554 En ligne ! Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 0 Faut dire qu'il cherche le mec il était même pas en train d'incendier des bagnoles ou de casser la rue alors son soutien passif ben ça passe pas normal... asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 668 Karma: 230 Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... Re: Il lève son pousse à des manifestants qui passe sous ... 0

@kermi

Je ne suis pas un pro en orthographe (loin de là même) mais sans déconner "pousse" ???? Et dans le titre en plus ? Au secours ! Citation :Il y a quoi dans les goblets ? Il lève peut-être son pousse-café à la fenêtre et on l'a pas vu parce que ce n'est pas filmé ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.