Wingsuit à travers l’Aiguille Percée (Tignes)

Lukas Loibl (24 ans) et Filip Kubica (31 ans) ont traversé l'Aiguille Percée à Tignes en wingsuit. Les deux hommes ont sauté d'un hélicoptère et ont traversé l'arche à plus de 240 km/h. Précédemment, Candide Thovex l'avait fait en sautant à ski.

