Traverser le Tower Bridge à Londres en wingsuit

Dimanche 12 mai 2024 à 5h45, deux Autrichiens ont réussi l'exploit de traverser le Tower Bridge de Londres en wingsuit. Les deux parachutistes Marco Fürst et Marco Waltenspiel ont sauté d'un hélicoptère au dessus de la Tamise à environ 1000 mètres de hauteur et ont traversé le pont à 246 km/h. Un vol en wingsuit qui n'a duré que 45 secondes et a demandé 2 ans de préparation et 200 sauts d'entrainement.

