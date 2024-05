Vidéo : Deux parachutistes autrichiens traversent le Tower Bridge en wingsuit Posté par Le_Relou

Dimanche dernier, deux Autrichiens ont réussi à l'exploit de traverser le Tower Bridge de Londres en wingsuit.



Vidéo (1mn59s) : Traverser le Tower Bridge à Londres en wingsuit





Sur le même sujet :

Vidéo : Wingsuit à travers l’Aiguille Percée (Tignes) Vidéo : Crash en wingsuit à Chamonix Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation fholys Je m'installe Inscrit le: 28/12/2006 Envois: 123 Karma: 364 En ligne ! Re: Deux parachutistes autrichiens traversent le Tower Br... Re: Deux parachutistes autrichiens traversent le Tower Br... 0 3 parachutistes : le caméraman il compte là quand même, je le trouve plus couillu que celui de Slimane Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2284 Karma: 4057 Re: Deux parachutistes autrichiens traversent le Tower Br... Re: Deux parachutistes autrichiens traversent le Tower Br... 0 Ça m'arrive souvent de traverser des ponts, mais plus rarement en catsuit. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2956 Karma: 6791 Re: Deux parachutistes autrichiens traversent le Tower Br... Re: Deux parachutistes autrichiens traversent le Tower Br... 0





Wingsuit à travers l’Aiguille Percée (Tignes)



Du coup là, ils ont vraiment la place pour passer : c'est beaucoup moins impressionnant.



Sachant qu'ils ont préparé leurs sauts pendant 2 ans...



J'en garde de belles images de Londres. La dernière vidéo de wingsuit ils sont passés dans un "trou de souris" :Du coup là, ils ont vraiment la place pour passer : c'est beaucoup moins impressionnant.Sachant qu'ils ont préparé leurs sauts pendant 2 ans...J'en garde de belles images de Londres. zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 359 Karma: 504 Re: Deux parachutistes autrichiens traversent le Tower Br... Re: Deux parachutistes autrichiens traversent le Tower Br... 0 ah zut... pour une prochaine fois peut-être ?! CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 18987 Karma: 29847 Re: Deux parachutistes autrichiens traversent le Tower Br... Re: Deux parachutistes autrichiens traversent le Tower Br... 1

@fholys

3 parachutistes : le caméraman il compte là quand même, je le trouve plus couillu que celui de Slimane



C’est un drone à partir de 1:17 Citation :C’est un drone à partir de 1:17 ALRIK Je m'installe Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 302 Karma: 450 Re: Deux parachutistes autrichiens traversent le Tower Br... Re: Deux parachutistes autrichiens traversent le Tower Br... 0 .

.

.

Elles sont longues les pubs red bull !!!!!!

.

.

. fholys Je m'installe Inscrit le: 28/12/2006 Envois: 123 Karma: 364 En ligne ! Re: Deux parachutistes autrichiens traversent le Tower Br... Re: Deux parachutistes autrichiens traversent le Tower Br... 0

@CrazyCow

Citation :

@fholys

3 parachutistes : le caméraman il compte là quand même, je le trouve plus couillu que celui de Slimane



C’est un drone à partir de 1:17



Ah bah oui, j'suis débile Citation :Ah bah oui, j'suis débile Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.