Le voleur stagiaire + WTF are you doin' man?

Je masterise !



Ou alors c'est régis, possible aussi.



Un homme tente de voler un boite (?) et de partir en pickup... c'est un peu raté.















Un camionneur assure qu'il n'avait pas vu la voiture en travers de son camion. Remarquez, c'est peut-être vrai, il ne dit pas qu'il n'a pas entendu le son des pneus qui crissent, il dit bien qu'il n'a pas vu la voiture.^^

Re: Le voleur stagiaire + WTF are you doin' man?

Avec 5 rétros dont un pour l'angle mort sous le nez, il a réussi à ne rien voir, rien entendre ?!?

Le Royal Mail a des conditions de recrutement particulières…



Le Royal Mail a des conditions de recrutement particulières…



Re: Le voleur stagiaire + WTF are you doin' man?

Il n'y a que chez moi que les 3 lecteurs se lancent en meme temps des l'ouverture de la page? Et sans barre de temps ni boutons de controle.

Re: Le voleur stagiaire + WTF are you doin' man?

@vivaberthaga

Y a que deux lecteurs, mais moi aussi ça me le fait. C'est insupportable cette lecture automatique, mais je crois qu'on ne peut rien y faire.

