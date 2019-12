Lecture aléatoire VLC - Multiples dossiers

Je suis accro Inscrit: 29/11/2018 23:17 Post(s): 856 Karma: 805





Depuis longtemps j'ai des soucis avec la lecture aléatoire de VLC, le lecteur me rejoue plusieurs fois les mêmes morceaux et il n'ouvre pas les sous-dossiers avant de faire son tirage au sort. Plus précisément, si dans la liste de lecture j'ai un fichier 1.mp3 et un dossier contenant 20 fichiers n.mp3 (n = [2,21]), VLC aura 50% de chance de lancer 1.mp3 et 50% de chance de m'ouvrir le dossier et de lancer un fichier n.mp3 aléatoirement 1 chance sur 20.



Alors avec de multiples dossiers et sous-dossier c'est la fin ! Il y a de forte probabilité qu'il me joue tous les morceaux d'un dossier avant de tomber aléatoirement sur un sous-dossier ou un autre dossier... Quand on rajoute le faite qu'il rejoue les mêmes morceaux sans raison, ben je craque !



J'ai développé une petite solution en python (comme d'hab, je connais que ça de toute façon) :

Logiciel à télécharger



Et en plus ça fonctionne ! lol



Edit : Il faut décocher la lecture aléatoire de VLC

Contribution le : Hier 14:33:56