Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Options du sujet Imprimer le sujet

CaNet Réponses aux théories du complot lunaire 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 27/10 06:50:02 Post(s): 6

Voici mes premières réponses en vidéo, à un "documentaire" qui prétend que les missions lunaires sont fausses.

C'est pas le premier, ca ne sera pas le dernier.

Mais ici, l'auteur demande l'avis à des célèbres professionnels de la photo...



https://www.koreus.com/modules/newbb/topic212704.html







https://www.koreus.com/modules/newbb/topic211023.html

Bonjour!Voici mes premières réponses en vidéo, à un "documentaire" qui prétend que les missions lunaires sont fausses.C'est pas le premier, ca ne sera pas le dernier.Mais ici, l'auteur demande l'avis à des célèbres professionnels de la photo...

Contribution le : Aujourd'hui 12:06:14

PurLio Re: Réponses aux théories du complot lunaire 0 #2

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10219 Karma: 8695 Skwatek : tu voudrais bien donner un petit coup de main à notre ami @CaNet ? Il est plein de bonne volonté, on lui a conseillé la création d'un topic unique mais il n'est pas posté au bon endroit : tu voudrais bien donner un petit coup de main à notre ami @? Il est plein de bonne volonté, on lui a conseillé la création d'un topic unique mais il n'est pas posté au bon endroit

Contribution le : Aujourd'hui 12:17:10

Le sujet est verrouillé