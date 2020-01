Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Décollage stressant





Mood



https://t.co/fBsarrCG2E Mood

Aujourd'hui 10:34:50

Kilroy1 Re: Décollage stressant

La vache, direct j'ai pensé à l'atterrissage

Aujourd'hui 10:38:44

mikelemerle Re: Décollage stressant

J'ai du la regarder 15 fois !!

Aujourd'hui 10:57:27

Ustost Re: Décollage stressant

Elle est tombé 15 fois ...

Aujourd'hui 11:03:49

JCM77 Re: Décollage stressant

C'est pour ça qu'ils ont prévu 2 roues, non ?

Aujourd'hui 11:06:23

yayabe Re: Décollage stressant

le derrière des sièges est tout dégnapé! C'est quoi cet avion?

Aujourd'hui 11:23:27

koikoi_koi Re: Décollage stressant

Certes la roue choie... Mais l'important ce n'est pas la chute mais l'atterrissage

Aujourd'hui 11:25:19

Kendaar Re: Décollage stressant

si cet avion perd des morceaux aussi facilement , j'espere qu'il va pas trop loin , il va pas rester grand chose a l'arriver ^^

Aujourd'hui 12:03:32