Samsung présente Ballie au ces 2020.

Ce "tout connecté" et ces IA surdouées (même si pour le moment, ce Ballie reste de la SF) me dérange profondément. Je suis atterré qu'on soit autant attiré par le fait que les robots puissent faire tant de choses à notre place. Non pas que je crois à un scénario à la Asimov, mais je m'inquiète qu'autant d'êtres humains cherchent systématiquement à tout automatiser. C'est de la paresse pure et simple de mon point de vue, et pire encore, ça confine à la paresse intellectuelle.

Contribution le : Aujourd'hui 20:50:00