RETOUR À L’ENVOYEUR : NOTRE PREMIER GAGNANT DE L’ANNÉE À TROUVÉ LA FÈVE... AU MOINS DIX TONNES !!!



Nous avons donc livré la galette directement au domicile de ce monsieur qui aura passé sa journée de samedi à déposer ses déchets en pleine nature et à qui nous avons tout redéposé dans son jardin en dix minutes ...



Plus de dix tonnes de déchets déposés à ses pieds... on fait les cadeaux qu’on peut !

