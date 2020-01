Coups de pied sournois II

Je m'installe Inscrit: 14/10/2011 01:31 Post(s): 178 Karma: 115





Face: Le gendarme



La version pile: Le manifestant sournois: Le gars en noir à droite juste à coté du journaliste en pantalon blanc. 39:46.





Gilet jaune acte 61 paris 11 janvier 2020



Comme ça on peu pas dire que c'est toujours les mêmes que l'ont accuse. Même si certain se doivent d'être plus exemplaire que d'autre puisqu’il représente la loi. En tous cas ce genre de comportement n'aide en rien l'action du groupe, que ce soit coté pile ou coté face.



