Apprendre la fellation avec humour

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 09:27:13 Post(s): 2







APPRENDRE LA FELLATION



"Alliant détails techniques et conseils de sécurité forts à propos, 5 min de bonheur en images et l’essentiel d’une fellation réussie !

Vous pensiez tout savoir ?"



Vous aimez ? Abonnez-vous !

English version available here :



on a fait ça pour la fun ! Pas sexistes, on prépare la version cunilingus!!



N'hésitez poas à partager vos retours positifs ou négatifs mais constructifs.



Bonne lecture Salut à toutes et tous, on partage un projet d'animation :APPRENDRE LA FELLATION"Alliant détails techniques et conseils de sécurité forts à propos, 5 min de bonheur en images et l’essentiel d’une fellation réussie !Vous pensiez tout savoir ?"Vous aimez ? Abonnez-vous !English version available here : https://youtu.be/E9re5xLCq6A on a fait ça pour la fun ! Pas sexistes, on prépare la version cunilingus!!N'hésitez poas à partager vos retours positifs ou négatifs mais constructifs.Bonne lecture

Contribution le : Aujourd'hui 09:52:41