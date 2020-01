Help Desk Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25413 Karma: 12601



C'est basé sur le fait que lors des pages de pub, il n'y a plus le logo de la chaîne. Une caméra repère ça et coupe alors le son





Une intelligence artificielle pour regarder la télé plus intelligemment.



Source



Quelques messages de l'auteur :

Citation : Oui j'ai collecté les logos des principales chaines à PUB

Un petit article détail la méthode d'apprentissage que j'ai utilisé : https://make.lichat.net/adblock-tv

Citation : Une simple condition oui mais la donnée à comparer n'est jamais la même. Le logo de la chaine est mélangé à l'image de fond ce qui rend la comparaison bien plus difficile. On ne peut donc pas comparer pixel par pixel. La solution consiste alors a faire du "computer vision". Il est question d'IA car il y a eu une première phase "d'apprentissage" qui permet d'obtenir un modèle à partir d'exemples. Ensuite ce modèle peut être amélioré au cours du temps avec de nouvelles données augmentant la pertinence. Ce terme d'intelligence artificielle consiste aussi à inclure des fonctionnalités cognitives à un programme. Ici la vue. Et enfin à obtenir des suppositions ex : "Je pense à 83% que cette image est le logo de France 2" Un français invente une IA pour couper le son de la TV dès que y a de la pub.C'est basé sur le fait que lors des pages de pub, il n'y a plus le logo de la chaîne. Une caméra repère ça et coupe alors le sonUne intelligence artificielle pour regarder la télé plus intelligemment.Quelques messages de l'auteur :Citation :Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 21:30:11