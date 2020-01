Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Projet vidéo présentant des villes Européennes Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Yaoto Projet vidéo présentant des villes Européennes 1 #1

Je m'installe Inscrit: 07/05/2009 02:43 Post(s): 217

Je suis un Québecois en échange étudiant à Lille pour une année et je profite de mon passage en Europe pour voyager. Je tire avantage de chaque voyage pour faire des petites vidéos des villes que je visite.

Cela fait plus de 10 ans que je suis un membre de Koreus et j'y reviens régulièrement pour y voir les vidéos virales de la journée / semaine. Toutefois, cette fois-ci je ne viens pas pour consommer mais plutôt pour participer et échanger



Voici donc mon projet vidéo lancé il y a maintenant plus de 6 mois, mes dernières vidéos étant sur Pise, Florence et Frankfurt. Je compte poster régulièrement les nouvelles vidéos sur le site, mais si le coeur vous en dit, abonnez-vous



Voilà! Je vous mets ci-dessous mes dernières vidéos ! (Berlin et Prague suivront sous peu)





009 - Florence





010 - Frankfurt



Merci Petite présentation :Je suis un Québecois en échange étudiant à Lille pour une année et je profite de mon passage en Europe pour voyager. Je tire avantage de chaque voyage pour faire des petites vidéos des villes que je visite.Cela fait plus de 10 ans que je suis un membre de Koreus et j'y reviens régulièrement pour y voir les vidéos virales de la journée / semaine. Toutefois, cette fois-ci je ne viens pas pour consommer mais plutôt pour participer et échangerVoici donc mon projet vidéo lancé il y a maintenant plus de 6 mois, mes dernières vidéos étant sur Pise, Florence et Frankfurt. Je compte poster régulièrement les nouvelles vidéos sur le site, mais si le coeur vous en dit, abonnez-vousVoilà! Je vous mets ci-dessous mes dernières vidéos ! (Berlin et Prague suivront sous peu)009 - Florence010 - FrankfurtMerci

Contribution le : Aujourd'hui 17:08:42



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo