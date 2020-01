Open d'Australie / Incendies : une joueuse abandonne à cause de difficultés respiratoires

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 3564 Karma: 1879

Alors que la polémique enfle du fait que l'Open d'Australie de Tennis a été maintenu à Melbourne malgré les injonctions locale à la population d'éviter de sortir (du fait des énormes incendies balayant le pays), les qualifications du tournoi ont commencé et ont plutôt mal commencé, une joueuse slovène a été contrainte d’abandonner victime de difficultés respiratoires soudaines et d'une violente et douloureuse quinte de toux.





Coughing fit forces SLOVENIA'S DALILA JAKUPOVIC to quit Australian Open qualifying

Contribution le : Hier 23:19:17