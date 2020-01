Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Zertyy Igorrr - Very Noise (clip superbement WTF)

Un clip complètement barge produit pour un morceau de l'artiste musical Igorrr, ce clip a été réalisé par Meat Dept, fameux collectif composé des Frères Nicolas.

Igorrr - Very Noise





Igorrr - Very Noise

Avaruus Re: Igorrr - Very Noise (clip superbement WTF)

Je masterise ! Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 4998 Karma: 3693





Voilà en substance mes réactions pendant le visionnage. La scène de fin est géniale. Wtf ! wtf ! wtf ?? wtf ! oh putain wtf ! whaaaaaaat?Voilà en substance mes réactions pendant le visionnage. La scène de fin est géniale.

