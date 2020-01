Options du sujet Imprimer le sujet

nakag Daniel Craig v James Bond 6 #1

Je suis accro Inscrit: 30/11/2011 22:09 Post(s): 544 Karma: 713 La nouvelle pub d'Heineken pour le prochain James Bond. Elle m'a bien fait rire. Quelle classe ce type !



Contribution le : Aujourd'hui 11:17:37

Wiliwilliam Re: Daniel Craig v James Bond 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 29590 Karma: 7800 Ter-rible !

Tout est parfait !

On en veut plus des comme ça !

Contribution le : Aujourd'hui 11:25:22