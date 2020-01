Options du sujet Imprimer le sujet

DeeNa Un Policier frappe un homme déjà interpellé alors qu'il est en sang et à terre... Paris 18/01/2020 1 #1

No comment.





No comment.

Contribution le : Aujourd'hui 00:49:17

DeeNa Re: Un Policier frappe un homme déjà interpellé alors qu'il est en sang et à terre... Paris 18/01/2020 0 #4



@Twiiiix a écrit:

Je déteste les vidéos ou les CRS tabassent gratuitement des personnes, mais la...



Le mec lui crache dessus apparemment, donc bon...



Ok la première claque..



Et le coup de poing avec le regard pour tchek si personne le filme ?



Dommage il a pas regardé derrière.



Le mec est en sang, à terre, entouré de 20 flics. Bordel



Pour pas faire de doublon sur les flics, je rajoute ici cette vidéo



Ils ont défoncés tout le monde, sans aucune raison.



Contribution le : Aujourd'hui 01:20:56