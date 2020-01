Options du sujet Imprimer le sujet

shinix Nagui surprend un candidat en train de copier sur son voisin 1 #1

Je m'installe Inscrit: 16/03/2015 13:40 Post(s): 402 Karma: 654

Nagui surprend un candidat de "Tout le monde veut prendre sa place" en train de tricher sur France 2 et le remet en place

Contribution le : Aujourd'hui 15:00:55