Xouma Bagarre générale pendant un match de basketball universitaire 1 #1

Je suis accro Inscrit: 29/05/2018 23:33 Post(s): 1540 Karma: 4050

Kansas State vs Kansas Massive Brawl Breaks Out | 2020 College Basketball

Contribution le : Aujourd'hui 19:12:46

Avaruus Re: Bagarre générale pendant un match de basketball universitaire 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5132 Karma: 3821 Même avec les explications à la fin, je ne comprends pas pourquoi tous les bleus se précipitent sur le gars en blanc. C'est vrai qu'il provoque un peu, mais il a juste bombé le torse, non ? Il n'a pas frappé l'autre à terre ni ne l'a insulté, si ?



Ou alors le geste de blocage qu'il a fait était une faute ?



Bref, je ne pige pas pourquoi ça a dégénéré.

Contribution le : Aujourd'hui 19:29:11