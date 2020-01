elle critique l Islam sur insta et depuis elle reçoit des menaces

Je masterise ! Inscrit: 11/05/2008 01:31 Post(s): 3737 Karma: 3820





https://www.valeursactuelles.com/societe/le-parquet-ouvre-une-enquete-pour-incitation-la-haine-contre-la-jeune-mila-115328



Et pourtant il n'y a pas si longtemps :









Bon après elle aurait pu nuancer en opposant intégristes et modérés (toutes pensées/doctrines/religions/politiques confondues) mais de là à subir une "Grosse Oie" c'est abusé et du coup cela lui donne entièrement raison. Le retour de la grande inquisition :Et pourtant il n'y a pas si longtemps :Bon après elle aurait pu nuancer en opposant intégristes et modérés (toutes pensées/doctrines/religions/politiques confondues) mais de là à subir une "Grosse Oie" c'est abusé et du coup cela lui donne entièrement raison.

