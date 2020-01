Interrogation sur une image du topic images

Je suis accro Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 709 Karma: 614





La statue, imposante et suggestive structure en béton armé, est adossée à un éperon rocheux et surplombe la plage homonyme. Réalisé en 1910 par l'architecte Francesco Levacher et le sculpteur Arrigo Minerbi, haut de 14 mètres et pesant 170 tonnes, il représente Neptune.



https://it.wikipedia.org/wiki/Monterosso_al_Mare La statua, imponente e suggestiva struttura in cemento armato, è appoggiata ad uno sperone di roccia e sovrasta l'omonima spiaggia. Realizzata nel 1910 dall'architetto Francesco Levacher e dallo scultore Arrigo Minerbi, alta 14 metri e pesante 170 tonnellate, raffigura Nettuno.La statue, imposante et suggestive structure en béton armé, est adossée à un éperon rocheux et surplombe la plage homonyme. Réalisé en 1910 par l'architecte Francesco Levacher et le sculpteur Arrigo Minerbi, haut de 14 mètres et pesant 170 tonnes, il représente Neptune.

Contribution le : Aujourd'hui 14:27:38