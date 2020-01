Index des forums Koreus.com Hardware et High Tech Aide choix routeur 4G Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Imnothere Aide choix routeur 4G 1 #1

Je suis accro Inscrit: 02/04/2016 08:42 Post(s): 829 Karma: 313



J'ai besoin d'aide pour choisir ( à l'achat ) un routeur 4G compatible avec les fréquences du relais free proche de chez moi, donc voici les caractéristiques:



LTE 700 723.00 à 733.00 MHz

LTE 700 778.00 à 788.00 MHz

UMTS 900 899.90 à 904.90 MHz

UMTS 900 944.90 à 949.90 MHz

LTE 1800 1750.00 à 1765.00 MHz

LTE 1800 1845.00 à 1860.00 MHz

UMTS 2100 1954.90 à 1959.90 MHz

UMTS 2100 2144.90 à 2149.90 MHz

LTE 2600 2550.00 à 2570.00 MHz

LTE 2600 2670.00 à 2690.00 MHz



J'y connais rien en réseau et tout, je veux juste que ma connexion de campagnard soit stable. Actuellement c'est l'enfer de la cité U de 2010 all over again.

J'ai un petit budget (m'enfin si ça marche mieux que cette merde de 4GBox de chez bouygues, ça sera vite remboursé vu que le forfait 4G illimité de chez Free est 2 fois moins cher, donc j'ai quand même de la marge.)

Donc si vous avez des marques et des modèles de routeur 4G qui seront compatible/efficace avec Free, je vous serai fortement reconnaissant !



Si vous avez besoin d'infos, dites-le moi.



Bisoku et merci Salut les Kokos!J'ai besoin d'aide pour choisir ( à l'achat ) un routeur 4G compatible avec les fréquences du relais free proche de chez moi, donc voici les caractéristiques:LTE 700 723.00 à 733.00 MHzLTE 700 778.00 à 788.00 MHzUMTS 900 899.90 à 904.90 MHzUMTS 900 944.90 à 949.90 MHzLTE 1800 1750.00 à 1765.00 MHzLTE 1800 1845.00 à 1860.00 MHzUMTS 2100 1954.90 à 1959.90 MHzUMTS 2100 2144.90 à 2149.90 MHzLTE 2600 2550.00 à 2570.00 MHzLTE 2600 2670.00 à 2690.00 MHzJ'y connais rien en réseau et tout, je veux juste que ma connexion de campagnard soit stable. Actuellement c'est l'enfer de la cité U de 2010 all over again.J'ai un petit budget (m'enfin si ça marche mieux que cette merde de 4GBox de chez bouygues, ça sera vite remboursé vu que le forfait 4G illimité de chez Free est 2 fois moins cher, donc j'ai quand même de la marge.)Donc si vous avez des marques et des modèles de routeur 4G qui seront compatible/efficace avec Free, je vous serai fortement reconnaissant !Si vous avez besoin d'infos, dites-le moi.Bisoku et merci

Contribution le : Aujourd'hui 15:46:29

Wasab_II Re: Aide choix routeur 4G 1 #2

Je m'installe Inscrit: 30/12/2016 15:01 Post(s): 406 Karma: 890 Imnothere

Yop !

J'ai étudié aussi le sujet y'a pas longtemps et à vrais dire c'est pas vraiment le routeur que tu dois spécifiquement regarder mais plutôt un amplificateur de signal uni directionnel. Tu le diriges vers l'antenne relais concerné avec une précision d'environ 5° et tu peux profiter de la 4G 3G 2G et toutes autres bandes. Généralement un amplificateur amplifie toutes les bandes et te permet d'avoir chez toi un réseau 4G parfait.



Il existe des amplificateurs qui amplifient simplement le signal et le redéploie dans ta maison pour avoir un signal mobile au top. Mais tu as aussi ceux qui ont une sortie coaxial qui te permet de connecter directement un routeur au bout de ce câble et profiter de débit très important en Up qu'en Down.



Sans rechercher de façon précise tu peux avoir une idée de quoi il s'agit avec ça :

https://www.amazon.fr/Amplificateur-R%C3%A9p%C3%A9teur-Booster-2600MHz-Antenne/dp/B07R9R77PJ/ Yop !J'ai étudié aussi le sujet y'a pas longtemps et à vrais dire c'est pas vraiment le routeur que tu dois spécifiquement regarder mais plutôt un amplificateur de signal uni directionnel. Tu le diriges vers l'antenne relais concerné avec une précision d'environ 5° et tu peux profiter de la 4G 3G 2G et toutes autres bandes. Généralement un amplificateur amplifie toutes les bandes et te permet d'avoir chez toi un réseau 4G parfait.Il existe des amplificateurs qui amplifient simplement le signal et le redéploie dans ta maison pour avoir un signal mobile au top. Mais tu as aussi ceux qui ont une sortie coaxial qui te permet de connecter directement un routeur au bout de ce câble et profiter de débit très important en Up qu'en Down.Sans rechercher de façon précise tu peux avoir une idée de quoi il s'agit avec ça :

Contribution le : Aujourd'hui 16:03:16

Imnothere Re: Aide choix routeur 4G 0 #3

Je suis accro Inscrit: 02/04/2016 08:42 Post(s): 829 Karma: 313 @Wasab_II Merci Wasaaaaaaaaaaaaaaaaaaa pour la réponse, mais non j'ai besoin d'un routeur: à quoi je connecte l'amplificateur chez moi si j'ai pas de box/routeur ?

Je ne veux pas un réseau 4G parfait chez moi, je veux une Box 4G qui fournit internet en wifi chez moi. Ou peut-être ai-je mal compris ? (Ou expliqué ^^ )

Contribution le : Aujourd'hui 16:08:55

Wasab_II Re: Aide choix routeur 4G 1 #4

Je m'installe Inscrit: 30/12/2016 15:01 Post(s): 406 Karma: 890 Imnothere Nah nah j'avais très bien compris mais du-coup j'apportais aussi une réflexion que je m'étais faite y'a pas longtemps pour mes parents isolés d'une bonne connexion internet au milieu de la campagne

Du-coup oui ! Il existe trois types de routeur/modem 4G.



- Routeur 4G + Modem ADSL/VDSL (donc une box)

- Routeur 4G, version Box

- Routeur 4G, version portable.



Donc je comprend bien que tu souhaites alors un routeur 4G version Box, après le reste au niveau des bandes acceptés c'est typiquement assez large ça va de la 2G/EDGE jusqu'à la 4G+ voir 5G pour les box hors de prix. On restera alors dans les Box qui s'arrêtent à la 4G+ (elles le font toutes).



Ce qu'il faut voir après c'est la réception du signal, généralement ce sont de bonne box où la réception est bien meilleur mais faut voir le gain théorique exprimé en dBA.



Ensuite ton utilisation, une box c'est jolie mais faut pas oublier le reste ! C'est à dire, la Wifi, l'Ethernet (Gigabit ou non?), le nombre de port (quoi que même s'il y a pas assez de port un Switch suffira à régler ce souci).



Tu as cette box par exemple qui semble très très bonne et assez passe partout pour un usage "classique".



https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-MR6400-Ethernet-amovibles-op%C3%A9rateur/dp/B07MM1NDZR/



Tu peux par ailleurs brancher une box classique internet ADSL sur le port WAN et profiter de ton ADSL en même temps de la 4G (soit l'un soit l'autre). Mais ce n'est pas nécessaire, tu peux faire sans biensûr. Nah nah j'avais très bien compris mais du-coup j'apportais aussi une réflexion que je m'étais faite y'a pas longtemps pour mes parents isolés d'une bonne connexion internet au milieu de la campagneDu-coup oui ! Il existe trois types de routeur/modem 4G.- Routeur 4G + Modem ADSL/VDSL (donc une box)- Routeur 4G, version Box- Routeur 4G, version portable.Donc je comprend bien que tu souhaites alors un routeur 4G version Box, après le reste au niveau des bandes acceptés c'est typiquement assez large ça va de la 2G/EDGE jusqu'à la 4G+ voir 5G pour les box hors de prix. On restera alors dans les Box qui s'arrêtent à la 4G+ (elles le font toutes).Ce qu'il faut voir après c'est la réception du signal, généralement ce sont de bonne box où la réception est bien meilleur mais faut voir le gain théorique exprimé en dBA.Ensuite ton utilisation, une box c'est jolie mais faut pas oublier le reste ! C'est à dire, la Wifi, l'Ethernet (Gigabit ou non?), le nombre de port (quoi que même s'il y a pas assez de port un Switch suffira à régler ce souci).Tu as cette box par exemple qui semble très très bonne et assez passe partout pour un usage "classique".Tu peux par ailleurs brancher une box classique internet ADSL sur le port WAN et profiter de ton ADSL en même temps de la 4G (soit l'un soit l'autre). Mais ce n'est pas nécessaire, tu peux faire sans biensûr.

Contribution le : Aujourd'hui 16:28:22

Imnothere Re: Aide choix routeur 4G 0 #5

Je suis accro Inscrit: 02/04/2016 08:42 Post(s): 829 Karma: 313 @Wasab_II Ok oui en effet, j'aurai du mettre d'autres informations dans mon premier message:

Je ne suis pas élligible à l'adsl dans ma campagne, uniquement 4G, radio ou satellite.

Donc oui je cherche une Box fixe 4G, avec wifi, et un seul port ethernet suffira (je prendrai des CPL si besoin plus tard.)



Le modèle 300Mbits suffirait pas plutôt que le 750Mbits ? Je pense que j'aurai jamais ce débit en 4G si ? Sur mon tel ou ordi, un test de débit ne me fait jamais dépasser 30Mbits/s.



Et concernant les fréquences du relai Free, on s'en fout ou faut que le routeur prennent en charge le plus de fréquence possible ? (J'y connais toujours rien, je précise ^^ )



Merci en tout cas pour ton aide et tes réponses!

Contribution le : Aujourd'hui 16:40:03



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo