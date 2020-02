Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Comment créer un bouchon dans Google Maps 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64456 Karma: 26877 A l’aide de 99 téléphones, il crée un bouchon virtuel dans Google Maps





Google Maps Hacks by Simon Weckert

Contribution le : Aujourd'hui 06:55:08

Avaruus Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5249 Karma: 3895 Donc si je comprends bien, Google détermine le trafic grâce aux téléphones géolocalisés se déplaçant sur la route ?

Contribution le : Aujourd'hui 08:10:00