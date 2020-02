Un coyote et son pote le blaireau traversent un tunnel

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3334 Karma: 2526







Russ McSpadden - A coyote and a badger use a culvert as a wildlife crossing to pass under a busy California highway together. Coyotes and badgers are known to hunt together. Peninsula Open Space Trust



Il semblerait que cette association entre les deux espèces soit assez fréquente pour la chasse. Il semblerait même plus fréquent de trouver des coyotes chasser avec des blaireaux qu'avec d'autres coyotes.

Cette association augmente les chances de capture de proies, et utilise les avantages de chacune des espèces : le coyote a meilleure vue et peut plus rapidement poursuivre les proies à la surface tandis que le blaireau a un meilleur odorat et peut poursuivre les proies dans les terriers.

source Une courte vidéo montrant un coyote qui attend un blaireau pour traverser un tunnel passant sous une route.Russ McSpadden - A coyote and a badger use a culvert as a wildlife crossing to pass under a busy California highway together. Coyotes and badgers are known to hunt together.Peninsula Open Space TrustIl semblerait que cette association entre les deux espèces soit assez fréquente pour la chasse. Il semblerait même plus fréquent de trouver des coyotes chasser avec des blaireaux qu'avec d'autres coyotes.Cette association augmente les chances de capture de proies, et utilise les avantages de chacune des espèces : le coyote a meilleure vue et peut plus rapidement poursuivre les proies à la surface tandis que le blaireau a un meilleur odorat et peut poursuivre les proies dans les terriers.

Contribution le : Aujourd'hui 17:07:47