Levis Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 501 Karma: 513 Ce boucher nous révèle la pratique illégale du grande surface: la transformation de la viande avariée en viande fraîche.





(sous-titre français disponible à activer dans le réglage).

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1582 Karma: 1265 bah il suffit de se passer de viande. C'est pas obligé à chaque repas

Je suis accro Inscrit: 07/06/2019 14:43 Post(s): 1181 Karma: 2019 Rien ne se perd, tout se transforme.... même les restes de viande avariée qui ont été retirés, finiront dans un kebab !

