Index des forums Koreus.com Topics à Jeux The King's Thieves Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Inrahil The King's Thieves 1 #1

Je suis accro Inscrit: 13/02/2012 14:55 Post(s): 602 Karma: 126



Voilà avec 2 amis ça fait maintenant 3 mois qu'on a commencé à développer le prototype d'un jeu multi joueur sur notre temps libre.

On commence enfin à en parler un peu pour faire connaître notre jeu car on aimerait pouvoir un jour le sortir sur steam pour avoir une petite communauté de joueur.

On a également commencé à chercher des financements au prets du CNC etc pour pouvoir refaire les designs qu'on sait pas terrible. On manque cruellement d'une direction artistique pour le moment.

Je vous met ici une vidéo de présentation du prototype :





THE KING'S THIEVES - Prototype Presentation



Pour vous aider à comprendre notre jeu je vous met le ptich et le GamePlay :



Ce jeu en ligne mélange stratégie et coopération. Le but est de s’infiltrer dans un donjon pour ramener le plus de trésors possible dans un temps donné. Les joueurs peuvent s’allier pour accélérer leur progression, mais en définitive un seul sera vainqueur. Il faut alors savoir prendre les bonnes décisions aux bons moments pour tirer le meilleur profit des situations et ne pas faire confiance à n’importe qui.



- 4 - 16 joueurs.

- 15 minutes de jeu par partie.

- Le but du jeu est de ramener au point de départ les trésors cachés dans le donjon généré 100% procéduralement (donc différent à chaque partie).

- Un joueur peut porter jusqu’à 8 trésors, mais les points que rapportent un trésor ne sont validés que lorsque le trésor est déposé au point de départ.

- Porter des objets ralentit le personnage.

- Les trésors valent plus de points quand ils sont trouvés plus profond dans le donjon.

- Un joueur peut voler les trésors d’un autre en lui tapant dessus.

- Tapper sur un autre joueur au spawn vous fait perdre des points. Dans le reste du donjon, tout est permis.

- S’il est possible de se trahir en se volant des trésors, il est aussi judicieux de s’allier pour battre les “boss” qui gardent les passages vers les étages inférieurs et accéder ainsi aux trésors de plus grandes valeurs.

- Un joueur peut éteindre ou allumer n’importe quelle lumière du jeu, pour se dissimuler, ou tendre des embuscades …

- S’accroupir aide à se dissimuler.

- Les joueurs sont dotés de compétences spéciales les aidant dans leur mission.

- Les joueurs qui ont réussi à sortir du donjon avant la fin du temps reçoivent 500 points bonus.

- Le gagnant est le joueur possédant le plus grand nombre de points à la fin du temps de jeu.



Si vous voulez suivre l'évolution du jeu je vous met les liens de nos réseaux sociaux. Pour le moment il n'y a vraiment pas grand chose, mais on va essayer de poster du contenu de l'avancée chaque semaine.

Tweeter :

Insta :

Facebook :

WebSite :



Si jamais je vois que des gens ici sont intéréssé, j'alimenterais également ce thread avec des news un peu plus détaillé que celles sur nos réseaux sociaux. De sorte à pouvoir avoir des échanges, voir même tester avec la communauté Koreus le jeu en betaTest.



PS : J'espère que je ne me suis pas trompé sur l'emplacement dans le forum, comme ce n'est pas un jeu finit. Mais j'ai pas l'impression que la chambre des liens soit le bon channel. Hello amis koreusiens !Voilà avec 2 amis ça fait maintenant 3 mois qu'on a commencé à développer le prototype d'un jeu multi joueur sur notre temps libre.On commence enfin à en parler un peu pour faire connaître notre jeu car on aimerait pouvoir un jour le sortir sur steam pour avoir une petite communauté de joueur.On a également commencé à chercher des financements au prets du CNC etc pour pouvoir refaire les designs qu'on sait pas terrible. On manque cruellement d'une direction artistique pour le moment.Je vous met ici une vidéo de présentation du prototype :THE KING'S THIEVES - Prototype PresentationPour vous aider à comprendre notre jeu je vous met le ptich et le GamePlay :Ce jeu en ligne mélange stratégie et coopération. Le but est de s’infiltrer dans un donjon pour ramener le plus de trésors possible dans un temps donné. Les joueurs peuvent s’allier pour accélérer leur progression, mais en définitive un seul sera vainqueur. Il faut alors savoir prendre les bonnes décisions aux bons moments pour tirer le meilleur profit des situations et ne pas faire confiance à n’importe qui.- 4 - 16 joueurs.- 15 minutes de jeu par partie.- Le but du jeu est de ramener au point de départ les trésors cachés dans le donjon généré 100% procéduralement (donc différent à chaque partie).- Un joueur peut porter jusqu’à 8 trésors, mais les points que rapportent un trésor ne sont validés que lorsque le trésor est déposé au point de départ.- Porter des objets ralentit le personnage.- Les trésors valent plus de points quand ils sont trouvés plus profond dans le donjon.- Un joueur peut voler les trésors d’un autre en lui tapant dessus.- Tapper sur un autre joueur au spawn vous fait perdre des points. Dans le reste du donjon, tout est permis.- S’il est possible de se trahir en se volant des trésors, il est aussi judicieux de s’allier pour battre les “boss” qui gardent les passages vers les étages inférieurs et accéder ainsi aux trésors de plus grandes valeurs.- Un joueur peut éteindre ou allumer n’importe quelle lumière du jeu, pour se dissimuler, ou tendre des embuscades …- S’accroupir aide à se dissimuler.- Les joueurs sont dotés de compétences spéciales les aidant dans leur mission.- Les joueurs qui ont réussi à sortir du donjon avant la fin du temps reçoivent 500 points bonus.- Le gagnant est le joueur possédant le plus grand nombre de points à la fin du temps de jeu.Si vous voulez suivre l'évolution du jeu je vous met les liens de nos réseaux sociaux. Pour le moment il n'y a vraiment pas grand chose, mais on va essayer de poster du contenu de l'avancée chaque semaine.Tweeter : https://twitter.com/TheKingsThieve1 Insta : https://www.instagram.com/the.kings.thieves/ Facebook : https://www.facebook.com/The-Kings-Thieves-102131321366592 WebSite : http://thekingsthieves.com/ Si jamais je vois que des gens ici sont intéréssé, j'alimenterais également ce thread avec des news un peu plus détaillé que celles sur nos réseaux sociaux. De sorte à pouvoir avoir des échanges, voir même tester avec la communauté Koreus le jeu en betaTest.

Contribution le : Aujourd'hui 19:46:31



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo