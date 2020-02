Options du sujet Imprimer le sujet

MYRRZINN Une maman revoit sa fille décédée 3 ans plus tôt grace à la réalité virtuelle. 1 #1

Je suis accro Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 897 Karma: 1100

Une représentation en 3D a été réalisée en capture de mouvements d'autres enfants. Un échantillonnage vocal ressemblant à celui de la petite fille a aussi été utilisé.

Un grand moment d'émotion.



https://youtu.be/uflTK8c4w0c La chaine de télévision Sud-Coréenne Munhwa Broadcasting Corporationa a diffusé un documentaire très touchant des retrouvailles d'une maman avec sa fille Nayeon décédée il y a trois ans à l'âge de 7 ans d'une leucémie.Une représentation en 3D a été réalisée en capture de mouvements d'autres enfants. Un échantillonnage vocal ressemblant à celui de la petite fille a aussi été utilisé.Un grand moment d'émotion.

Contribution le : Aujourd'hui 19:47:33