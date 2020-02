Avez-vous déjà commandé un costard sur mesure (Tailor Store & cie) ?

Je m'installe Inscrit: 16/03/2015 13:40 Post(s): 416 Karma: 725

Hello,



Je voulais savoir si certains d'entre vous on déjà commandé sur des sites du même genre que Tailor Store. Car je souhaite commander un costard là-bas et vu que c'est pas que 50euro mais plus de 300 (avec ma taille de 1m98 je galère à trouver bonheur).



Si certains d'entre vous on un avis sur la coupe / taille / respect des mensurations, qualité du tissu, etc car sur les sites comme trustpilot & cie ça parle que des chemises mais pas trop les costards.



Merci à vous !



La bise

Contribution le : Aujourd'hui 19:56:48