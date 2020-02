Options du sujet Imprimer le sujet

Un enfant attrape des mouches avec sa langue

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40608 Karma: 15389 Un jeune garçon attrape deux mouches avec sa langue pendant une interview en direct avec sa famille sur la chaîne australienne Channel 10. Miam miam !





Kid eats two flies live on TV

Aujourd'hui 12:10:10