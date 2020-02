Options du sujet Imprimer le sujet

Harcelé à l'école, un enfant veut se suicider

Loopsider - C’est une des vidéos les plus bouleversantes publiées sur Loopsider. Ce garçon de 9 ans, harcelé à l’école parce qu’atteint de nanisme, demande un couteau pour se suicider. Sa mère veut alerter les parents et les enfants qui harcèlent. #WeStandWithQuaden Loopsider - C’est une des vidéos les plus bouleversantes publiées sur Loopsider. Ce garçon de 9 ans, harcelé à l’école parce qu’atteint de nanisme, demande un couteau pour se suicider. Sa mère veut alerter les parents et les enfants qui harcèlent. #WeStandWithQuaden

