sample de musique classique?

Je poste trop Inscrit: 05/12/2009 15:52 Post(s): 12670 Karma: 2197





Après merci de m'avoir fait découvrir music.youtube.com, je me demandais comment je pouvais utiliser Youtube Music sur PC, qui est supérieur à Play Hmm, honnêtement c'est tellement basique que ça me rappelle absolument rien et je vois pas en quoi le premier morceau ressemble au second. Ça m'a ni l'air d'être les mêmes notes, ni le même instrument, donc pas un sample. Un léger air du thème de la Force (Star Wars) à 49s, mais ça s'arrête là pour moi. Le _-_ est très basique en composition et c'est le seul élément constant que j'ai remarqué.Après merci de m'avoir fait découvrir music.youtube.com, je me demandais comment je pouvais utiliser Youtube Music sur PC, qui est supérieur à Play

Contribution le : Aujourd'hui 19:14:17