Musique du monde et retour aux origines

Chacun peut y aller de son coup de cœur, de son vécu, de son émotion.



Ce topic ne cherche pas à comparer différentes versions car chaque oreille est différente, cependant, il n'est pas interdit de faire découvrir à celui qui a posté une vidéo une version qui nous ait cher.



N'oubliez pas de mettre leur provenance.



Labise à tous et au plaisir de découvrir vos pépites.



Pologne:





Laboratorium Pieśni - Sztoj pa moru (Што й па мору)





TULIA "Nieznajomy" (Dawid Podsiadło folk cover)





Lettonie:





Tautumeitas - Raganu Nakts



Slovénie:





Sound of Triglav - Zoriuszka



Les Balkans (roms):

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic215731.html



Ederlezi



version le temps des Gitans

https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2792390



Ederlezi: Time of the Gypsies - Goran Bregović, Emir Kusturica





Aujourd'hui 22:54:26