Dans ce post, les raies sont à l'honneur

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5828 Karma: 4502 Un enregistrement au plus près d'une raie mangeant un crabe araignée. La scène se passe dans la baie de Port Phillip à Melbourne, en Australie.





Sting Ray eats Spidercrab.









Un joli balai de magnifiques raies aigles, puis une courte séquence d'une raie aigle qui mange.





EAGLE RAY EATING









Un requin marteau chassant une raie.





Hammerhead vs. Stingray

