Contre la censure dans le monde, une bibliothèque dans le jeu minecraft

The Uncensored Library – The Film



Pour contourner la censure qui existe dans certains pays, Reporters sans frontières à eu l'idée de faire une bibliothèque virtuelle dans le jeu Minecraft. On y trouve pour le moment des articles écrits qui ont été censurés en Égypte, au Mexique, en Russie, en Arabie saoudite et au Vietnam.



