Bowane Un malade répand sa salive sur une barre de métro 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 869 Karma: 1107







Ma soeur m’envoie ça, je la laisse rentrer à la maison ou pas ?



Source Portant un masque, il est filmé en train de répandre sa salive sur une barre dans le métro belge.Ma soeur m’envoie ça, je la laisse rentrer à la maison ou pas ? https://t.co/sNsHgX6Y64

Contribution le : Aujourd'hui 14:14:19