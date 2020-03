Optimisme pour le COVID19

Options du sujet Imprimer le sujet

Chewbacca91

Je m'installe Inscrit: 05/05/2014 15:07 Post(s): 430 Karma: 630 https://www.lalibre.be/international/europe/en-italie-le-confinement-porte-ses-fruits-le-coronavirus-ralentit-5e70ecf6d8ad582f3197a385



https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/17/premiers-signes-de-ralentissement-de-la-propagation-du-coronavirus-en-italie_6033376_3210.html



Parce que c'est bon d'avoir de l'espoir. Certains ne sont pas inquiets, personnellement je reste mesuré. Et une nouvelle comme ça, ça fait du bien. Parce que c'est bon d'avoir de l'espoir. Certains ne sont pas inquiets, personnellement je reste mesuré. Et une nouvelle comme ça, ça fait du bien.

Avaruus

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5979 Karma: 4684 Chewbacca91, y a un sujet dédié au covid en top page du bar depuis quelques semaines. Je t'invite à reposter ton message dedans. , y a un sujet dédié au covid en top page du bar depuis quelques semaines. Je t'invite à reposter ton message dedans.

